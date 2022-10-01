Bülent Korkmaz: 'Tarık bize galibiyeti getirdi'

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Tarık inanılmaz kurtarışlar yaptı. Onun iyi oyunu bize galibiyeti getirdi." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun olarak beklentilerin altında olduklarını belirtti.



Tek olumlu sonucun galibiyet olduğunun altını çizen Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. İyi oynamadık, iyi mücadele ettik. Bu maç kırılma maçı olabilir. Böyle bir maça ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.



Bireysel hatalara dikkat çeken Korkmaz, "Futbolcular kusursuz oynayamaz. Hatalar bugün fazlaydı. Tarık inanılmaz kurtarışlar yaptı. Onun iyi oyunu bize galibiyeti getirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Kendisine karşı yapılan "İstifa" çağrısına Korkmaz, "Taraftar hakaret etmediği, küfür etmediği sürece bir sorun yok. Taraftarın istifa söylemine saygı duyuyorum. Taraftar oyunu görüyor, gözlemliyor. Böyle bir söylemde bulunmalarını sağ duyulu karşılıyorum." şeklinde konuştu.



Korkmaz, Efe Tecimer'in çapraz bağının koptuğunu ve bunun nedeninin antrenman sahasının kötü olmasından kaynaklandığını, başka sakatlıkları da beklediklerini sözlerine ekledi.





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