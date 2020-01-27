Bugün spor gündeminde neler var?

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SÜPER LİG
20.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor
TFF 1. Lig
19.00 Karagümrük - Altınordu
AVRUPA'DAN MAÇLAR
22:45 Le Havre - Troyes (Umut Meraş - Ertuğrul Ersoy)
23:00 Bournemouth - Arsenal (Mesut Özil)
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SÜPER LİG
20.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor
TFF 1. Lig
19.00 Karagümrük - Altınordu
AVRUPA'DAN MAÇLAR
22:45 Le Havre - Troyes (Umut Meraş - Ertuğrul Ersoy)
23:00 Bournemouth - Arsenal (Mesut Özil)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın