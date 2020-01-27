Bugün spor gündeminde neler var?

Spor gündeminde bugün neler olacak? Tüm takvimi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz.

Haber; Sporx.com
Bugün spor gündeminde neler var?
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27 Ocak 2020 09:32
Bugünün spor gündeminde neler var? Saat saat sizlerle paylaşalım istedik. Tüm maçları Sporx.com canlı skor servisinden takip edebilir, maç öncesi iddaa tüyoları almak ve iddaa bültenini görmek için de iddaa sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

SÜPER LİG

20.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor

TFF 1. Lig

19.00 Karagümrük - Altınordu

AVRUPA'DAN MAÇLAR

22:45 Le Havre - Troyes (Umut Meraş - Ertuğrul Ersoy)
23:00 Bournemouth - Arsenal (Mesut Özil)

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