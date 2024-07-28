Bucaspor 1928 kadrosunu koruyacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, iskelet kadrosunu koruyacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928 kadrosunu koruyacak
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28 Temmuz 2024 14:50
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, iskelet kadrosunu bozmayacak.

Sportif Direktör Nihat Yılmaz, sil baştan kadro değişimi yapmayacaklarını belirterek, "Kaleci Korcan, stoper Sadi ve hücum oyuncusu Erhan Çelenk'in sözleşmesi bitti ve ayrıldılar. Ömer Şişmanoğlu kiralıktı ve kendi takımına geri döndü. Diğer tüm tecrübeli oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Bu isimlerle devam edeceğiz. Dinamik genç oyuncular ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan yarışmacı bir takım yaratacağız" dedi.

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