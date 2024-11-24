Bucaspor 1928 evde ilk kez üzüldü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Vanspor'a 4-2 mağlup oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928 evde ilk kez üzüldü
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24 Kasım 2024 13:36
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Vanspor'a 4-2 yenilip sert fren yaptı.

Zirve yolunda kritik 3 puanı bırakan sarı-lacivertliler bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini de almış oldu. Vanspor maçına kadar Yeni Buca Stadı'nda 6 maça çıkıp 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bucaspor 1928 bu kez avantajını kullanamadı. Toplamda 2'nci mağlubiyetini yaşayan Bucaspor 1928, zirvenin 5 puan gerisine düştü.
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