Bucaspor 1928 evde ilk kez üzüldü

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Vanspor'a 4-2 yenilip sert fren yaptı.



Zirve yolunda kritik 3 puanı bırakan sarı-lacivertliler bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini de almış oldu. Vanspor maçına kadar Yeni Buca Stadı'nda 6 maça çıkıp 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bucaspor 1928 bu kez avantajını kullanamadı. Toplamda 2'nci mağlubiyetini yaşayan Bucaspor 1928, zirvenin 5 puan gerisine düştü.