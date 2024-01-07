Bucaspor 1928'den ayrılan İlhan 1461 Trabzon'da

Bucaspor 1928'den ayrılan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İlhan Depe, 1461 Trabzon ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Bucaspor 1928'den ayrılan İlhan 1461 Trabzon'da
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07 Ocak 2024 13:42
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'de ilk yarı bitiminde 11 futbolcuyla yollar ayrılırken, takımın tecrübeli isimlerinden İlhan Depe 1461 Trabzon'a gitti.

Geçen sezondan bu yana sarı-lacivertlilerin formasını terleten 31 yaşındaki orta saha Trabzon temsilcisiyle sözleşme imzaladı.

Bu sezon 18 lig maçına çıkan İlhan 4 gol attı. Bucaspor 1928'de İlhan'ın yanı sıra Taşkın Çalış, Mazlum Demir, Enes Alıç, Kıvanç Küçükkarış, Erhan Kartal, Koray Altınay, Berke Bıyık ve Ahmet Aslan, Onur Özcan ve Furkan Çil, takımdan ayrılmıştı.

 

 

 

 

 

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