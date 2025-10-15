14 Ekim Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirilen yarışlar, bir yarışsever için unutulmaz bir akşam oldu. Günün ikinci 6'lı Ganyan'ında tüm koşuları doğru tahmin eden sadece bir talihli, dağıtılacak toplam tutar olan 18 milyon 114 bin 890 TL 95 kuruşun tek başına sahibi oldu.

Türkiye Jokey Kulübü verilerine göre, bu büyük ikramiye 2024 yılının en yüksek tek kupon ödemelerinden biri olarak kayda geçti. Şanslı yarışseverin kuponu İstanbul Maltepe'deki 871 numaralı Ganyan Bayii'nden oynandı.





Talihlinin kuponu da dikkat çekici:

İlk ayakta 1'den 10'a kadar tüm atları kapsayan geniş bir tahminle başlayan kupon, ikinci ayakta 14 ata kadar devam etti. Üçüncü ayakta ise 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 numaralı atlara yer veren yarışsever, dördüncü ayakta yalnızca 3 numaralı atı tek yazdı. Beşinci ve altıncı ayaklarda ise sırasıyla 5 ve 6 numaralı atları tercih etti.

Bu özenli ve riskli tercihlerin birleşimi, 840 TL'lik bir yatırımı tam 18 milyon TL'nin üzerinde bir kazanca dönüştürdü.



İstanbul / Maltepe 871 nolu Ganyan Bayii



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 / 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 / 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 / 3 / 5 / 6

840 TL

Yarışseverler arasında büyük heyecan yaratan bu dev ikramiye, son dönemde 6'lı Ganyan oyunlarına olan ilgiyi yeniden artırırken, Adana yarışlarının da ne kadar sürprizli olabileceğini bir kez daha gösterdi.