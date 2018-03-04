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Brose Bamberg'in yeni başantrenörü Banchi

Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Brose Bamberg gelecek yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar Luca Banchi ile anlaştı.

Kaynak: AA
Brose Bamberg'in yeni başantrenörü Banchi
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04 Mart 2018 12:36
Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Brose Bamberg, başantrenörlük görevi için İtalyan Luca Banchi ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İtalyan başantrenör ile gelecek yıl opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Brose Bamberg, bir başka İtalyan başantrenör Andrea Trinchieri'nin görevine iki hafta önce son vermişti.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Brose Bamberg, 24 hafta sonunda 9 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

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