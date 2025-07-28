Brooks'un bir gecelik Bodrum eğlencesi pahalıya patladı!

HESAP DUDAK UÇUKLATTI

NBA'de Phoenix Suns forması giyen yıldız basketbolcu Dillon Brooks, dünyaca ünlü isimlerin ve lüks yatların uğrak noktası olan Yalıkavak Marina'daki popüler bir restoranda görüntülendi.Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen Brooks, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.Yunan kültürünün vazgeçilmez parçası olan tabak kırma ritüeline de katılan Brooks, kesenin de ağzını sonuna kadar açtı. Gecenin sonunda masaya gelen hesap dudak uçuklattı.Dillon Brooks, bir gecelik eğlence için tam 360 bin TL ödeme yaptı.