28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
20:00
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
20:00
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
12:00
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
17:00
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
19:00
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
20:00
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
20:00
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
20:00
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
20:00

Brooks'un bir gecelik Bodrum eğlencesi pahalıya patladı!

NBA'de forma giyen Kanadalı basketbolcu Dillon Brooks, yaz tatilinde rotasını Türkiye'ye çevirdi. Bodrum'u tercih eden ünlü basketbolcu, bir gecede ödediği hesapla gündem oldu.

calendar 28 Temmuz 2025 11:43
Brooks'un bir gecelik Bodrum eğlencesi pahalıya patladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA'de Phoenix Suns forması giyen yıldız basketbolcu Dillon Brooks, dünyaca ünlü isimlerin ve lüks yatların uğrak noktası olan Yalıkavak Marina'daki popüler bir restoranda görüntülendi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen Brooks, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

HESAP DUDAK UÇUKLATTI

Yunan kültürünün vazgeçilmez parçası olan tabak kırma ritüeline de katılan Brooks, kesenin de ağzını sonuna kadar açtı. Gecenin sonunda masaya gelen hesap dudak uçuklattı.

Dillon Brooks, bir gecelik eğlence için tam 360 bin TL ödeme yaptı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.