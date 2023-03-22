Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks, 2022-23 sezonundaki 18. teknik faulünü aldığı için bir maç uzaklaştırma cezası aldı.



NBA kurallarına göre, bir oyuncu veya antrenör normal sezonda 16. teknik faulünü aldığında, bir maçlık uzaklaştırma cezası alıyor ve sonrasında aldığı her iki ek teknik faul için, bu ceza tekrarlanıyor.



Brooks en son teknik faulünü, Grizzlies'in 20 Mart'ta FedEx Forum'da Dallas Mavericks'e karşı aldığı 112-108'lik galibiyetin üçüncü çeyreğinde almıştı.



Brooks, cezasını bu gece Grizzlies ekibi Houston Rockets'a ev sahipliği yaptığında ödemiş olacak.





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