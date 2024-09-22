Bronckhorst rekor kırdı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı takımın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bronckhorst rekor kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 22:15
Son güncelleme 22 Eylül 2024 23:06
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçı sonrası bir ilki yaşadı.

Hollandalı çalıştırıcı, Nevio Scala'dan (2000/01) bu yana Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery