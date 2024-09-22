Bronckhorst rekor kırdı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçı sonrası bir ilki yaşadı.
Hollandalı çalıştırıcı, Nevio Scala'dan (2000/01) bu yana Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçı sonrası bir ilki yaşadı.
Hollandalı çalıştırıcı, Nevio Scala'dan (2000/01) bu yana Beşiktaş'ın başında iç sahada görev yaptığı ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.