Bronckhorst: "İhtiyacımız olan tek şey 3 puan"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Bronckhorst: 'İhtiyacımız olan tek şey 3 puan'
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20 Ekim 2024 15:27
Son güncelleme 20 Ekim 2024 15:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Giovanni van Bronckhorst yaptığı açıklamada, "Cuma gününden itibaren tam kadro çalıştık. Zor bir fiktüre giriyorum ama bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz, iyi oynayarak kazanmak istiyoruz." dedi.

Hollandalı teknik adam, "Motivasyonumuz, taraftarlara eğlenceli bir maç izletmek. Herkesin keyif almasını istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey 3 puan almak." ifadelerini kullandı.

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