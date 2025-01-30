Brighton'dan Mitoma için Al Nassr'a ret!

Al Nassr, Aston Villa'dan Jhon Duran transferini tamamlama aşamasına gelirken, hücum hattını güçlendirmek için Mitoma'yı en önemli hedeflerinden biri olarak belirledi.



David Ornstein'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Brighton & Hove Albion'un Japon yıldızı Kaoru Mitoma için resmi bir transfer teklifi yaptı. Premier League ekibine sunulan 65 milyon euro değerindeki teklif, Brighton tarafından reddedildi.



SÖZLEŞMESİNİ HAZİRAN 2027'YE KADAR UZATMIŞTI



27 yaşındaki Japon kanat oyuncusu, Ekim 2023'te Brighton ile yeni bir sözleşme imzalamış ve kulüple olan bağını Haziran 2027'ye kadar uzatmıştı.



KARİYERİ



Mitoma, 2021 yılında Japon ekibi Kawasaki Frontale'den Brighton'a transfer olmuş, ardından bir sezon boyunca Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'de kiralık olarak forma giymişti. Burada 29 maçta 8 gol atan yetenekli oyuncu, 2022-23 sezonunda Brighton'a dönerek 41 maçta 10 gol ve 8 asistlik başarılı bir performans sergiledi.



PERFORMANSI



27 yaşındaki sol kanat oyuncu, bu sezon Brighton formasıyla 25 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



