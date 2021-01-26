Bright Osayi-Samuel: 'Mesut Özil'i televizyondan izlerdim'

Fenerbahçe'nin İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe taraftarının kendisine destek olduğunu dile getiren Samuel, "Takımımızı çok tutkulu bir şekilde desteklediklerini biliyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Transfer sürecimin başından itibaren taraftarlar, sosyal medya hesaplarıma hoş geldin mesajları göndererek destek oldular. Büyük kulüplerde oyuncuların üstünde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.Mesut Özil'le oynayacak olmasını da değerlendiren Osayi, "Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamak önemli bir şanstır. Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansını elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Benim ise yapmam gereken çok çalışıp onun tecrübelerinden yararlanmak olacak." ifadelerini kullandı.Meydan okumaları sevdiğini söyleyen İngiliz futbolcu, "Taraftarlarımıza mesaj vermek gerekirse daha önce de söylediğim gibi meydan okumaları severim. Bundan dolayı da Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer oldum. Çok çalışıp, sahada doğru şeyler yaptığım takdirde onların mutlu olmasını sağlayacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.