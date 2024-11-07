UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Brest, Sparta Prag deplasmanına konuk oldu. Letna Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Brest oldu.



Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Edimilson Fernandes ve 79. dakikada Kaan Kairinen (kendi kalesine) attı. Sparta Prag'ın tek golü 90. dakikada Victor Olatunji'den geldi.



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeken Brest, 4 maç sonunda 10 puana ulaştı. Sparta Prag, 4 puanda kaldı.



Brest, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maç haftasında Barcelona deplasmanına gidecek. Sparta Prag, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.



