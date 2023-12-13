Bradley Locko, Galatasaray'a pahalı geldi

Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Bradley Locko için birçok Avrupa ekibi devredeyken kulübü Brest yüksek bonservis talep etti.
10 MİLYON EURO İSTEDİLER
Fanatik'in haberine göre; sezon başında 500 bin Euro'ya transfer olduğu Brest'teki performansıyla Galatasaray da dahil olmak üzere Avrupa kulüplerini peşine takan genç sol bek Bradley Locko'nun piyasası her geçen gün yükseliyor. Fransız ekibinde yıldızını parlatan 21 yaşındaki oyuncu için, Brest yöneticilerinin kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
II. SACHA BOEY
Sarı-Kırmızılılar'ın ikinci Boey gözüyle baktıkları Locko için girişimler devam edecek. Ancak Brest'in bonservis konusunda indirime gitmemesi durumunda, bu transferin gerçekleşmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Genç oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
10 MİLYON EURO İSTEDİLER
Fanatik'in haberine göre; sezon başında 500 bin Euro'ya transfer olduğu Brest'teki performansıyla Galatasaray da dahil olmak üzere Avrupa kulüplerini peşine takan genç sol bek Bradley Locko'nun piyasası her geçen gün yükseliyor. Fransız ekibinde yıldızını parlatan 21 yaşındaki oyuncu için, Brest yöneticilerinin kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı öğrenildi.
II. SACHA BOEY
Sarı-Kırmızılılar'ın ikinci Boey gözüyle baktıkları Locko için girişimler devam edecek. Ancak Brest'in bonservis konusunda indirime gitmemesi durumunda, bu transferin gerçekleşmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Genç oyuncunun kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.