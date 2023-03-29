Bradley Beal seyirciyle tartıştı, soruşturma altında

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın bir taraftarla tartışmaktan ötürü soruşturma altında olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bradley Beal seyirciyle tartıştı, soruşturma altında
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29 Mart 2023 10:54
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın bir taraftarla tartışmaktan ötürü soruşturma altında olduğu bildirildi.

Beal'ın, Wizards'ın 21 Mart Salı günü Orlando Magic'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından bir taraftarla tartışmasının ardından, Orlando Polis Departmanı tarafından soruşturma altına alındığı açıklandı.

Beal'ın takım arkadaşlarıyla Amway Center'ın tünelinden çıkarken, bir taraftarın kaybettiği bir bahis sebebiyle kendisine bağırarak "Bana 1.300 dolar kaybettirdin" dediği, Wizards yıldızının ise bir başka taraftarın şapkasını kafasından fırlatma amacıyla yaptığı hamleyle eliyle bu kişinin başına temas ettiği iddia edildi.

Beal'ın daha sonra sözlü bir tartışmaya girdiği taraftarın, kendisine ilk teması onun kurmadığını söylediği belirtildi.

Wizards yıldızına karşı herhangi bir suç duyurusunda bulunulmadığı da kayıtlara geçti.

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