İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Bournemouth, Burnley deplasmanına konuk oldu. Turf Moor'daki maçı Bournemouth, 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Justin Kluivert ve 88. dakikada Antoine Semenyo attı.
Bu sonucun ardından Bournemouth, 31 puana yükseldi. Burnley, 13 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Bournemouth, sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Burnley, West Ham United deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Justin Kluivert ve 88. dakikada Antoine Semenyo attı.
Bu sonucun ardından Bournemouth, 31 puana yükseldi. Burnley, 13 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Bournemouth, sahasında Sheffield United ile karşılaşacak. Burnley, West Ham United deplasmanına gidecek.
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