Bournemouth, Crystal Palace engelini aştı

Premier Lig'in 31. hafta maçında Bournemouth, Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bournemouth, Crystal Palace engelini aştı
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02 Nisan 2024 23:40
Premier Lig'in 31. hafta maçında Bournemouth ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Bournemouth 1-0 kazandı. 

Bournemouth'a galibiyeti getiren golü 79. dakikada Justin Kluivert kaydetti. 

Bournemouth forması giyen Enes Ünal, karşılaşmada 90. dakikada oyuna girdi.

 

Bu sonuçla birlikte Bournemouth, puanını 41 yaptı. Crystal Palace ise 30 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Bournemouth, Luton Town deplasmanına gidecek. Crystal Palace, evinde Manchester City'i ağırlayacak.

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