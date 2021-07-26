Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Aaron Boupendza'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



24 yaşındaki Gabonlu futbolcuya Türkiye'den ve Avrupa'dan talipler olduğunu söyleyen Ömer Erdoğan, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada "Aaron Boupendza aylardır sürekli transfer gündeminde. Hem yurt içi hem de yurt dışından ilgilenen kulüpler var. Avrupalı kulüpler oldukça profesyonel çalışıyor. İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı. Biz de transfer yaparken sadece performansa değil, karaktere de önem veriyoruz. Kulüpler de antrenman performansı ve karakteri hakkında bilgi istedi. Başkanımız zaten açıklama yaptı, bizi memnun edecek teklif gelirse, Boupendza'yı satacağız. İyi teklif gelmezse, devam edeceğiz. Netleşmiş bir şey yok. Boupendza'nın gidişine de hazırlıklıyız. Giderse, yerine iyi birini alacağız." ifadelerini kullandı.



Aaron Boupendza'nın gitmesine onay vereceğini söyleyen Ömer Erdoğan "Kulüpler zor durumda. Gelir ve giderler arasında çok fark var. Söylenen rakamlarda bir teklif gelirse, kulüp rahatlayacak. Bopuendza iyi bir performans sergiledi. Oyuncunun da hedefleri vardır. Hem kulübü hem de oyuncuyu düşünerek, bu transfere onay veririm." dedi.



