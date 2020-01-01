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Boston, Draft haklarını takas ederek yükselmek istiyor!

Boston Celtics'in, NBA Draftı'nda daha yukarı sıralara yükselmek için, sahip olduğu üç ilk tur seçimini de takas etmek istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in, NBA Draftı'nda daha yukarı sıralara yükselmek için, sahip olduğu üç ilk tur seçimini de takas etmek istediği iddia edildi.

Celtics'in, Draft gecesinde elinde bulundurduğu üç adet birinci tur seçimi (14'üncü, 26'ncı, 30'uncu) ile, son derecede aktif olması bekleniyor.

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre, önceki sezon Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaşan Celtics, Draft'ta yükselmenin peşinde.

O'Connor, henüz hiçbir takımın tekliflerine ilgi göstermediğini bildirerek, bunu yapmak için kendilerinin ilk tur seçimlerinin üçünü de bırakmaya hazır olduklarını belirtti.

Celtics GM'i Danny Ainge, son birkaç sezonda Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Marcus Smart'ın çekirdeğini Draft'lardan seçip oluşturarak, şampiyonluk için çekişen bir ekip kurmuştu.

Celtics, üç adet orta ve sonlarda yer alan birinci tur seçimlerinin takımı önemli ölçüde iyileştirmeyeceğine inanıyor. Ancak bu Draft haklarını takas ederek, serbest oyuncu döneminin öncesinde daha fazla maaş boşluğu sağlayabilir.


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