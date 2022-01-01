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Boston, Dozier ve Bol Bol'u Orlando'ya takasladı!

Boston Celtics'in PJ Dozier, Bol Bol, ikinci tur draft hakkı ve bir miktar nakit parayı, gelecekteki ikinci tur draft hakkı karşılığında Orlando Magic'e takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics'in PJ Dozier, Bol Bol, ikinci tur draft hakkı ve bir miktar nakit parayı, gelecekteki ikinci tur draft hakkı karşılığında Orlando Magic'e takas ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre bu hamle Boston'ı lüks vergisinin altına indirdi ve bu, Celtics'in takas süresi bitmeden önce bilinen bir önceliğiydi. Boston, bu işlemle 11 milyon dolardan fazla parayı kasasına eklemiş oldu.

Dozier ve Bol'un sakatlıkları sebebiyle sezonu kapattıkları biliniyor.

Orlando Sentinel'den Khobi Price, Magic'in takası tamamlamak için Michael Carter-Williams ve E'Twaun Moore'u serbest bırakacağını da bildirdi.


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