ABD Başkanı Joe Biden, 2024 NBA şampiyonu Boston Celtics'i Beyaz Saray'da ağırladı.



Bill Russell'ın 1963 Celtics takımının eski başkan John F. Kennedy ile buluşmasıyla başladığına inanılan gelenekte, Biden NBA'in 2024 şampiyonlarını karşılayarak, ekibi Oval Ofis'te misafir etti.



Boston'ın efsanevi koçu Red Auerbach'ı "Celtics yalnızca bir basketbol takımı değil, bir yaşam biçimidir" ifadeleriyle alıntılayan Biden, takımın All-Star oyuncuları Jayson Tatum ve Derrick White'tan aldığı 46 numaralı Celtics formasıyla da poz verdi.



Biden, gizli servis kod adının 'Celtic' olduğunu sözlerine ekledi:



"Gerçekten. Çünkü aslen İrlandalıyım. Arkamdaki herkes yürekten İrlandalıdır. Bu kupayla ayrı bir gurur duyuyorum. Bu yaşlı İrlandalı Celtics taraftarı, tüm Celtics'i tebrik eder."



Celtics, geride bıraktığımız normal sezonda 64 galibiyete ulaştıktan sonra playofflarda 16-3'lük bir performans göstermiş ve Dallas Mavericks'i NBA Finalleri'nde beş maçta eleyerek, takım tarihinin 18. şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Boston ekibi, son 13 başkanlık yönetiminin sekizinde en az bir şampiyonluk kazandı.



