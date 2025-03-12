Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Lille'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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12 Mart 2025 22:37
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

1-1 biten ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund, Lille'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Emre Can ve 65. dakikada Maximilian Beier kaydetti.

Lille'in mücadeledeki tek golü ise Jonathan David kaydetti.

SALİH ÖZCAN OYUNA GİRDİ

Milli oyuncumuz Salih Özcan, Borussia Dortmund adına mücadeleye 86. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, çeyrek finalde Barcelona ile eşleşti.


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