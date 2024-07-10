Borussia Dortmund'da transfere sakatlık engeli

Borussia Dortmund, anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinden geçirdiği Serhou Guirassy'de "daha fazla incelenmesi gereken bir sakatlık" tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Borussia Dortmund'da transfere sakatlık engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 20:59
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 21:00
Borussia Dortmund, Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy ile anlaşmaya varmıştı. Guirassy'i sağlık kontrolünden geçiren Alman ekibine şok bir haber geldi.

Sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Gineli golcü Guirassy'nin sakatlığı ortaya çıktı.

Dortmund kulübü yaptığı açıklamada, ''Serhou Guirassy'nin sağlık kontrolleri sırasında daha fazla incelenmesi gereken bir sakatlık tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme üzerine Borussia Dortmund'un oyuncunun sakatlığı sonrası transferde beklemeye geçerek tecrübeli ismin sakatlığını araştırma kararı aldı.

Borussia Dortmund, Guirassy'i 17.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyordu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery