Boluspor, Doğan Can Davas'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray altyapısında futbola başlayan, Erbaaspor, Bandırmaspor ve Giresunspor takımlarında oynayan Davas, 2024–2025 sezonunda Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'nün formasını giydi.
Kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Galatasaray altyapısında futbola başlayan, Erbaaspor, Bandırmaspor ve Giresunspor takımlarında oynayan Davas, 2024–2025 sezonunda Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'nün formasını giydi.