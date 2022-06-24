Boluspor'dan Guy Landel hamlesi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Gineli futbolcu Guy Lucien Michel Landel'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Landel, Türkiye'de daha önce Orduspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Giresunspor'da da forma giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Landel, Türkiye'de daha önce Orduspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Giresunspor'da da forma giymişti.
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