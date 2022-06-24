Boluspor'dan Guy Landel hamlesi!

Boluspor, Gineli futbolcu Landel'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'dan Guy Landel hamlesi!
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24 Haziran 2022 21:41
 Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Gineli futbolcu Guy Lucien Michel Landel'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Landel, Türkiye'de daha önce Orduspor, Gençlerbirliği, Alanyaspor ve Giresunspor'da da forma giymişti.

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