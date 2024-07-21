Bologna gönderiyor: 90 milyon euro!

İtalya'da oldukça başarılı bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Bologna, yıldızlarına tek tek veda ediyor.



İLK AYRILIK MOTTA



Bologna'da sezonun sona ermesiyle birlikte ilk ayrılık teknik direktörlük koltuğunda gerçekleşti. İtalyan ekibinde sözleşmesi biten Thiago Motta, Juventus'un başına geçti.



MANU'YA TRANSFER OLDU



Bologna'da bir sonraki ayrılık ise Joshua Zirkzee oldu. Manchester United, sözleşmesindeki 42.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak Hollandalı yıldızı kadrosuna kattı.



Bologna, Riccardo Calafiori'yi de Arsenal'e göndermeye hazırlanıyor. İki takım arasında yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Bologna, 22 yaşındaki oyuncunun transferinin resmileşmesi durumunda bu transferden 45-50 milyon bandında bir bonservis kazanacak.



90 MİLYON EURO'YU BULACAK



İtalyan ekibi, Zirkzee'nin gidişi ve Calafiori'nin transferinin resmileşmesiyle birlikte kasasına yaklaşık 90 milyon euro koyacak.





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