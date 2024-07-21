Bologna gönderiyor: 90 milyon euro!

Joshua Zirkzee'yi Manchester United'a 42.5 milyon euro bedelle yollayan Bologna, Riccardo Calafiori'yi de Arsenal'e göndermeye hazırlanıyor. Bologna, Calafiori transferi resmiyet kazanırsa iki isimden kasasına yaklaşık 90 milyon euro koyacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bologna gönderiyor: 90 milyon euro!
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21 Temmuz 2024 14:51
İtalya'da oldukça başarılı bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Bologna, yıldızlarına tek tek veda ediyor.

İLK AYRILIK MOTTA

Bologna'da sezonun sona ermesiyle birlikte ilk ayrılık teknik direktörlük koltuğunda gerçekleşti. İtalyan ekibinde sözleşmesi biten Thiago Motta, Juventus'un başına geçti.

MANU'YA TRANSFER OLDU

Bologna'da bir sonraki ayrılık ise Joshua Zirkzee oldu. Manchester United, sözleşmesindeki 42.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini kullanarak Hollandalı yıldızı kadrosuna kattı.

Bologna, Riccardo Calafiori'yi de Arsenal'e göndermeye hazırlanıyor. İki takım arasında yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Bologna, 22 yaşındaki oyuncunun transferinin resmileşmesi durumunda bu transferden 45-50 milyon bandında bir bonservis kazanacak.

90 MİLYON EURO'YU BULACAK

İtalyan ekibi, Zirkzee'nin gidişi ve Calafiori'nin transferinin resmileşmesiyle birlikte kasasına yaklaşık 90 milyon euro koyacak.

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