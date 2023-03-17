Bogdan Bogdanovic ve Atlanta Hawks'ın dört yıllığı 68 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bogdanovic'in uzatma kapsamında 2023-24 sezonu için 18 milyon dolarlık opsiyonunu reddettiğini söyledi.
Bogdanovic bu sezon %40 üçlük isabetiyle 14 sayı ortalama yakalıyor.
Hawks, Bogdanovic'i ilk olarak 2020'de dört yıllığı 72 milyon dolarlık sınırlı serbest oyuncu anlaşmasıyla kadrosuna katmıştı.
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bogdanovic'in uzatma kapsamında 2023-24 sezonu için 18 milyon dolarlık opsiyonunu reddettiğini söyledi.
Bogdanovic bu sezon %40 üçlük isabetiyle 14 sayı ortalama yakalıyor.
Hawks, Bogdanovic'i ilk olarak 2020'de dört yıllığı 72 milyon dolarlık sınırlı serbest oyuncu anlaşmasıyla kadrosuna katmıştı.
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