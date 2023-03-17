Bogdan Bogdanovic'e 68 milyon dolarlık kontrat!

Bogdan Bogdanovic ve Atlanta Hawks'ın dört yıllığı 68 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bogdan Bogdanovic'e 68 milyon dolarlık kontrat!
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17 Mart 2023 10:11
Bogdan Bogdanovic ve Atlanta Hawks'ın dört yıllığı 68 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bogdanovic'in uzatma kapsamında 2023-24 sezonu için 18 milyon dolarlık opsiyonunu reddettiğini söyledi.

Bogdanovic bu sezon %40 üçlük isabetiyle 14 sayı ortalama yakalıyor.

Hawks, Bogdanovic'i ilk olarak 2020'de dört yıllığı 72 milyon dolarlık sınırlı serbest oyuncu anlaşmasıyla kadrosuna katmıştı.

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