Bogdan Bogdanovic ve Atlanta Hawks'ın dört yıllığı 68 milyon dolarlık sözleşme uzatma konusunda anlaştıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bogdanovic'in uzatma kapsamında 2023-24 sezonu için 18 milyon dolarlık opsiyonunu reddettiğini söyledi.



Bogdanovic bu sezon %40 üçlük isabetiyle 14 sayı ortalama yakalıyor.



Hawks, Bogdanovic'i ilk olarak 2020'de dört yıllığı 72 milyon dolarlık sınırlı serbest oyuncu anlaşmasıyla kadrosuna katmıştı.





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