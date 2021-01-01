Bogdan 2 hafta yok, Reddish günlük değerlendirilecek

Atlanta Hawks forveti Bogdan Bogdanovic'in en az iki hafta forma giyemeyeceği ve Cam Reddish'in ise günlük değerlendirmeye alınacağı bildirildi.



Bogdanovic'in sağ ayak bileğine burkulma teşhisi konulduğu ve yeniden değerlendirilmeden önce en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi. Bogdanovic, Hawks'ın sezondaki ilk 21 maçının 20'sinde oynamış ve 45/39/79 şut yüzdeleriyle 11.6 sayı ortalaması tutturmuştu.



Geçtiğimiz Cumartesi günü oynadığı maçı sol bileğindeki ağrı nedeniyle terk eden Reddish'in de, aynı şekilde bileğine burkulma teşhisi konulduğu açıklandı. Üçüncü yılındaki oyuncu, Atlanta'nın en iyi yedeklerinden biri olarak maç başına ortalama 11.5 sayı ile oynyuordu.



Hawks'ın kanat rotasyonunda halen De'Andre Hunter'dan da yoksun olduğu biliniyor.



