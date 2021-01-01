Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Bogdan 2 hafta yok, Reddish günlük değerlendirilecek

Atlanta Hawks forveti Bogdan Bogdanovic'in en az iki hafta forma giyemeyeceği ve Cam Reddish'in ise günlük değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks forveti Bogdan Bogdanovic'in en az iki hafta forma giyemeyeceği ve Cam Reddish'in ise günlük değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Bogdanovic'in sağ ayak bileğine burkulma teşhisi konulduğu ve yeniden değerlendirilmeden önce en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi. Bogdanovic, Hawks'ın sezondaki ilk 21 maçının 20'sinde oynamış ve 45/39/79 şut yüzdeleriyle 11.6 sayı ortalaması tutturmuştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü oynadığı maçı sol bileğindeki ağrı nedeniyle terk eden Reddish'in de, aynı şekilde bileğine burkulma teşhisi konulduğu açıklandı. Üçüncü yılındaki oyuncu, Atlanta'nın en iyi yedeklerinden biri olarak maç başına ortalama 11.5 sayı ile oynyuordu.

Hawks'ın kanat rotasyonunda halen De'Andre Hunter'dan da yoksun olduğu biliniyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal