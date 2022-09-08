Bodrumspor, Erdem Çetinkaya'yı açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Kasımpaşa'dan 21 yaşındaki forvet Erdem Çetinkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı Kasımpaşa forması giyen, eski oyuncumuz Erdem Çetinkaya, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanmıştır. Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı Kasımpaşa forması giyen, eski oyuncumuz Erdem Çetinkaya, satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralanmıştır. Erdem Çetinkaya'ya Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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