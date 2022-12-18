Bodrumspor'da Jahovic devri sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Süper Lig yarışındaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor'la golsüz berabere kalıp puanını 29 yapan Bodrumspor'da flaş bir gelişme yaşandı.



Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından yaptığı değerlendirme toplantısında Kuzey Makedonyalı golcü Adis Jahovic ile yolların ayrılacağını açıkladı.



"Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi" diyen Taşdemir, "Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis Jahovic asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arası takviye yapmak çok zor, iyi oyuncuyu hiçbir takım bırakmaz" dedi.



Sezon başında Süper Lig'de küme düşen Göztepe'den transfer 35 yaşındaki forvet, Bodrumspor formasıyla 13 lig maçına çıkıp 2 gol ve 2 asistle oynadı.





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