Bodrumspor'da Celustka kalıyor

Bodrumspor yönetimiyle görüşecek 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrumspor'da Celustka kalıyor
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04 Temmuz 2024 14:40
Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Bodrum Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonun hazırlıklarını Düzce'de sürdürürken, takımın deneyimli futbolcusu Ondrej Celustka da kampa katıldı.

Yeşil-beyazlılarla 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona eren Çekyalı futbolcunun takımla yola devam edeceği kaydedildi. Düzce'de yönetimle görüşecek 35 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçen sezon 33 maça çıkan Celustka 2 bin 854 dakika süre aldı. Bodrum FK'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan oyuncu 2 kez de fileleri sarstı.

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