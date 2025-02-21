Bodrum FK, Jose Morais ile hayata döndü!

Teknik direktör Jose Morais'i takımın başına getiren Bodrum FK, Portekizli isimle üçüncü maçında, ikinci galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK, Jose Morais ile hayata döndü!
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21 Şubat 2025 22:02
Trendyol Süper Lig'de 24. hafta maçında Bodrum FK ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Bodrum FK oldu.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 41. dakikada George Puscas kaydetti.

Volkan Demirel'in ardından Bodrum FK'nın başına geçen Jose Morais, Göztepe beraberliği sonrası önce Başakşehir, sonra Hatayspor'a karşı kazandı ve üçüncü maçında, ikinci galibiyetini aldı. Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 23'e yükseltti.

Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor, altıncı lig maçında dördüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 13 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek Bodrum FK, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor, Trabzonspor deplasmanına çıkacak.


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