Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı için 25 maç ceza aldı

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
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Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı için 25 maç ceza aldı
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20 Şubat 2025 19:43
NBA ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis, yasaklı madde kullanımı nedeniyle 25 maç men cezası aldı.  NBA'in açıklamasına göre numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcu, 25 maç men cezası aldı.

ABD'li basketbolcu Portis'in cezası, Bucks'ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.

Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.


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