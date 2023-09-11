Boban Marjanovic, Houston ile tek yıllık imza attı

Houston Rockets'ın serbest oyuncu Boban Marjanovic ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Boban Marjanovic, Houston ile tek yıllık imza attı
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11 Eylül 2023 11:37
Houston Rockets'ın serbest oyuncu Boban Marjanovic ile bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Marjanovic 24 Haziran 2022'de Rockets'a takas yoluyla katılmış, ancak ekip 9 Şubat 2023'te kendisini üç takımlı bir takas kapsamında serbest bırakmıştı.

Birkaç gün sonrasında takımla yeniden sözleşme imzalamış olan Marjanovic, Rockets'taki görev süresine böylelikle devam etmişti.

35 yaşındaki Sırp pivot, 2022-23 sezonunda Rockets formasıyla 31 maçta forma giymiş ve maç başına 5,5 dakikada 3,3 sayı ve 1,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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