BJK Süleyman Seba Spor Salonu yenileniyor

BJK Süleyman Seba Spor Salonu, Yurtbay Seramik sponsorluğunda yenileniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
BJK Süleyman Seba Spor Salonu yenileniyor
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05 Ağustos 2020 17:07
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı ile Beşiktaş HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın maçlarına ev sahipliği yapan BJK Süleyman Seba Spor Salonu, Yurtbay Seramik sponsorluğunda yenileniyor.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1984 yılında hizmete açılan BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nun giriş alanındaki fuayeden başlayarak, soyunma odaları, duş alanları, giriş ve birinci kat zeminleri, yiyecek ve içecek satışının yapıldığı alanlar ile tuvaletler, Avrupa standartlarında konfor ve görünüme kavuşuyor.

Açıklamada, yenileme çalışmalarına katkılarından dolayı Yurtbay Seramik'e teşekkür edildi.

 



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