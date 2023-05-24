Bjelica transfere onay verdi

Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Trabzonspor'da adaylar belli olmaya başladı. Sağ bek pozisyonu için ilk aday belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Bjelica transfere onay verdi
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24 Mayıs 2023 12:47
Trabzonspor'da, yeni sezonda ciddi bir kadro değişimi yaşanacak. Eksik bölgeler şimdiden belirlenirken, yönetim pek çok oyuncuyla temasta.

Takviye yapılacak mevkilerden biri de sağ bek. Bruno Peres'le sözleşme feshine giden, geldiğinden beri beklentilerin altında kalan Larsen'le de yolları ayırmayı düşünen Bordo-Mavililer, arayışları hızlandırdı.

BOAVİSTA'DAN GELECEK

Avrupa piyasasından 3-4 isim gündeme gelmesine rağmen öncelikli hedefin Reggie Cannon olduğu öğrenildi.

Portekiz'de Boavista forması giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 maça çıktı. ABD Milli Takımı'nda da forma giyen Cannon'un kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

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