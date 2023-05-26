Bjelica'nın hedefi kalan tüm maçlarda 3 puan

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezon beklenen performansı ortaya koyamayan ve yarışa erken havlu atan Trabzonspor'da artık tek hedef 3'te 3 yaparak taraftarının gönlünü almak.
Ligdeki son maçında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek eski günlerine geri dönüş sinyali veren bordo-mavililer sırasıyla Giresunspor, Alanyaspor ve Başakşehir'i de devirerek sezonu 60 puanda bitirmek istiyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica da oyuncularıyla yaptığı toplantıda Karagümrük karşısındaki performansın devam etmesini istediğini vurguladı.
Bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Ben size inanıyorum. Kalitenizi, bu takımın kalitesini Fatih Karagümrük karşısında gösterdiniz. Bu sezon istenilen sonuçlar alınamamış olabilir. Ama en azından kalan üç maçımızı da kazanarak sezonu mutlu bitirelim. Ardından da yeni sezon ve yeni hedefler için çalışmaya başlayalım. Gelecek sezon bambaşka bir Trabzonspor izleteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Ligdeki son maçında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek eski günlerine geri dönüş sinyali veren bordo-mavililer sırasıyla Giresunspor, Alanyaspor ve Başakşehir'i de devirerek sezonu 60 puanda bitirmek istiyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica da oyuncularıyla yaptığı toplantıda Karagümrük karşısındaki performansın devam etmesini istediğini vurguladı.
Bordo-mavili takımın teknik patronunun, "Ben size inanıyorum. Kalitenizi, bu takımın kalitesini Fatih Karagümrük karşısında gösterdiniz. Bu sezon istenilen sonuçlar alınamamış olabilir. Ama en azından kalan üç maçımızı da kazanarak sezonu mutlu bitirelim. Ardından da yeni sezon ve yeni hedefler için çalışmaya başlayalım. Gelecek sezon bambaşka bir Trabzonspor izleteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.