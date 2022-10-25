Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica'nın sakatlığının yeniden nüksettiğini ve Bjelica'nın 1 ay daha sahalardan uzak kalacağını duyurdu.



Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada,



"Ülkesinin milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığı dönemde baldır sakatlığı geçiren ve devam eden süreçte sakatlığının nüksetmesi sonucunda milli takım kadrosundan çıkarılan oyuncumuz Nemanja Bjelica, tedavi süreci sonrasında bir süre önce idmanlara başlamış, ancak aynı bölgede ağrı hissetmesi sonrası yapılan tetkikler neticesinde yeniden rehabilitasyon programına alınmıştır.



Sporcumuzun durumu 3-4 hafta sonra tekrar değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.





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