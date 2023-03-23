"Biz voleybol ülkesiyiz"

Fenerbahçe Opet'in de CEV Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale yükselmesiyle birlikte 3 temsilcimizle turnuvada mücadele edeceğiz.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Biz voleybol ülkesiyiz'
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23 Mart 2023 23:38
Avrupa kadınlar voleybolunun zirvesine oturduk.

CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3 temsilcimizle mücadele edeceğiz.

Ayrıca, milli oyuncumuz Ebrar Karakurt da yarı finale kalan IG Novara'nın en yıldız futbolcusu konumunda.

İşte CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri:

Fenerbahçe Opet - Vakıfbank
Eczacıbaşı - Novara 

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