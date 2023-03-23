'Biz voleybol ülkesiyiz'

Avrupa kadınlar voleybolunun zirvesine oturduk.
CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3 temsilcimizle mücadele edeceğiz.
Ayrıca, milli oyuncumuz Ebrar Karakurt da yarı finale kalan IG Novara'nın en yıldız futbolcusu konumunda.
İşte CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri:
Fenerbahçe Opet - Vakıfbank
Eczacıbaşı - Novara
CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3 temsilcimizle mücadele edeceğiz.
Ayrıca, milli oyuncumuz Ebrar Karakurt da yarı finale kalan IG Novara'nın en yıldız futbolcusu konumunda.
İşte CEV Şampiyonlar Lig yarı final eşleşmeleri:
Fenerbahçe Opet - Vakıfbank
Eczacıbaşı - Novara
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