Birol Aygün, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Türkiye Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Birol Aygün, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil etmek istiyor.



Türk boksunun efsane isimlerinden Nuri Eroğlu adına Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 75 kiloda birinci olan milli sporcu, 24 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak başarılarına yenisini eklemeyi hedefliyor.



Birol Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün müsabakalara aynı heyecanla ve azimle çalıştığını, son katıldığı şampiyonada da elinden gelenin en iyisi yaptığını söyledi.



Türkiye Şampiyonası'nın kendisi için zor geçtiğini, zorlu rakiplerle karşılaştığını anlatan Aygün, "Şampiyonanın Zonguldak'ta, kendi evimizde olması, taraftarlarımızın desteği, beni olumlu yönde etkiledi. Elimden geleni yaptım, çok şükür şampiyon olduk." dedi.



Milli sporcu, şampiyona öncesi yakalandığı gribal enfeksiyon ve belindeki fıtığın kendisini etkilediğini, temelden kalma fizik gücü sayesinde kısa zamanda toplanarak önemli başarıya imza attığını dile getirdi.



Hedeflerini sınırlı tutmadığını vurgulayan Birol, "Sırbistan'daki şampiyona, 24 Ekim'de başlayacak. Hocamın uygulayacağı program çerçevesinde çalışacağım, daha sonra kampa katılacağım. Hedefim, şampiyonada çıtayı en yükseğe çıkarmak, inşallah madalyayla döneceğim." diye konuştu.



Antrenör Tiryaki: "Beklentimiz, şampiyonadan ülkemize madalyayla dönmek"



Antrenör İshak Tiryaki de başarılı şampiyona geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, yeni başarılara imza atmak için milli sporcunun çok istekli ve kararlı olduğunu kaydetti.



Sporcularının şampiyona öncesi ağır gribal enfeksiyon geçirmesine rağmen bunun üstesinden gelebildiğini aktaran Tiryaki, "Bu durum bizi çok etkiledi. Maçlar daha farklı olabilirdi, fizik ve kondisyon olarak düştü. Dünya şampiyonası öncesi yine fizik ağırlıklı, kuvvete dayalı çalışacağız. Daha sonra kampta çalışmaları devam ettireceğiz. Beklentimiz, şampiyonadan ülkemize madalyayla dönmek." diye konuştu.



Boks İl Temsilcisi Erdal Mustafa Bahar ise boks camiasında değer gören Aygün'ün şampiyonada verdiği mücadeleyle herkesin takdirini kazandığını, bundan sonra da yeni başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.



