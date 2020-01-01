Bir koç: "Ben olsam, Embiid'i Miami'ye takas ederdim!"

İsmini vermeyen bir Batı Konferansı koçu, Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in, Miami Heat için çok uygun olacağını belirtti.



Playoffların ilk turunda Boston Celtics karşısında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde süpürüldükten sonra, 76ers bu sezondan sonra tam bir yenileme yapabilir. Bu sezon favorilerden biri olarak görülen ekip, yılın büyük bir bölümünde ortalama bir takım gibi oynamış ve birkaç gün önce Celtics tarafından, üç yılda ikinci kez ilk turda elenmişlerdi.



Philly'de değişiklikler, Brett Brown'ın başantrenör olarak yedi yıl geçirmesi sonrası takımdan ayrılmasıyla başladı. Bazıları, yıldız ikili Ben Simmons ve Joel Embiid'in olası bir takası da dahil olmak üzere, daha fazla değişiklik bekliyor. Joel'in adı, geçtiğimiz birkaç gün içinde Golden State Warriors ve Brooklyn Nets de dahil olmak üzere birkaç ekiple ilişkilendirilmişti.



Dahası, isimsiz bir Batı Konferansı koçu, Kamerunlu yıldızın Heat için çok uygun olacağını şöyle anlattı:



"Eğer yeni koç ben olsaydım, takas yapmadan önce onlara bir yıl daha koçluk yapmak isterdim, ama seçmek zorunda olsaydım, Embiid'i takas ederdim. Bence Simmons daha çok yönlü. Onu şutörler ile çevreleyip, Milwaukee'nin Giannis Antetokounmpo için yaptığı gibi, alan boşluğu açardım. Hücum tarafında Simmons ile daha fazla yaratıcılık olacaktır. Embiid'i Miami'ye takas etmeye, genç ve aç şutörlerden Tyler Herro, Kendrick Nunn ve Duncan Robinson gibi oyunculardan bazılarını almaya çalışırdım."



"İdeal olarak Bam Adebayo'yu alırdım, ama Miami'nin onu takas edeceğinden şüpheliyim. Simmons'ın motoruna ve savunmadaki çok yönlülüğüne inancım çok büyük. Bana Jason Kidd'in gençliğini hatırlatıyor. İnanılmaz bir açık saha hızı var ve elit bir pasör, ancak dar alanlarda ortalama bir top hakimiyeti var ve vasat altı bir şutör. Elleri, savunmada inanılmaz bir içgüdüye ve güce sahip."



Heat, Adebayo'yu halihazırda ilk beş pivotu olarak oynatıyor, ancak Embiid'i alma şansını atlamalarının da zor olacağı düşünülüyor.



