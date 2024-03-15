Birçok NBA takımının, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i kadrosuna katabilme ihtimali için oğlu Bronny James'i 2024 NBA Draftı'nda seçebileceği iddia edildi.



Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin 2023-24 sezonunun Perşembe günü Pac-12 turnuvasında Arizona'ya yenilmesiyle sona ermesinin ardından, Lakers yıldızı LeBron'un oğlu Bronny James'in geleceği merak konusu oldu.



Bronny'nin 2024 NBA Draft'ına katılıp katılmayacağı henüz kesinlik kazanmış olmasa da, ESPN'den Jeremy Woo'ya konuşan Doğu Konferansı'ndan bir takım yöneticisi, takımların babası LeBron'u kadrolarına katma şansı olması durumunda kendisini seçmeyi düşünebileceklerini söyledi:



"Sanırım herkes onun drafta girmesi için hazırlanıyor ve şunu son derece ciddi söylüyorum; bence birçok takım, LeBron'un kendilerine katılma şansı %1 bile olursa, Bronny'yi draft etme ihtimalini düşünür. Yani girmezse şaşırırım. Okulda kalır mı, bilmiyorum."



Bronny, geçtiğimiz Temmuz ayında bir antrenman sırasında kalp krizi geçirdikten sonra Aralık ayında başladığı sezonda, Trojans adına 25 maçta forma giyerek 4.8 sayı, 2.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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