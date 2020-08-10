Bilyoner ile maç önü: Manchester United - Kopenhag

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Manchester United ile Başakşehir'i eleyen Kopenhag karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz. HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKENLER
- Manchester United ile Kopenhag, daha önce sadece 2006/07 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşmiş ve taraflar iç saha maçlarında birer galibiyet almıştı (İngiltere'de 3-0 & Danimarka'da 1-0).
- Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı 10 maçın sadece birini kazanabilen Kopenhag (4B 5M), tek galibiyetini Manchester United karşısında aldı (Kasım 2006).
- Alex Ferguson'un takımdan ayrıldığı 2013'ten bu yana Avrupa kupalarında sadece bir kez yarı finale yükselen Manchester United, bunu en son başardığı 2016/17 Avrupa Ligi sezonunda şampiyon olmuştu.
- Avrupa kupaları tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Kopenhag, yarı final mücedelesi veren ikinci Danimarka takımı olmak için sahaya çıkıyor (1990/91 UEFA Kupası'nda Brondby).
- Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı dokuz karşılaşmada yedi gole doğrudan katkı sağlayan United orta sahası Juan Mata (2 gol & 5 asist), diğer 26 resi maçta sadece üç golde pay sahibi olabildi (1 gol & 2 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Matić, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial
Kopenhag: Johansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; Kaufmann
EKSİKLER
Manchester United: Jones
Kopenhag: Santos, Sigurdsson, Fischer, Thomsen
DİKKAT ÇEKENLER
- Manchester United ile Kopenhag, daha önce sadece 2006/07 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşmiş ve taraflar iç saha maçlarında birer galibiyet almıştı (İngiltere'de 3-0 & Danimarka'da 1-0).
- Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı 10 maçın sadece birini kazanabilen Kopenhag (4B 5M), tek galibiyetini Manchester United karşısında aldı (Kasım 2006).
- Alex Ferguson'un takımdan ayrıldığı 2013'ten bu yana Avrupa kupalarında sadece bir kez yarı finale yükselen Manchester United, bunu en son başardığı 2016/17 Avrupa Ligi sezonunda şampiyon olmuştu.
- Avrupa kupaları tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Kopenhag, yarı final mücedelesi veren ikinci Danimarka takımı olmak için sahaya çıkıyor (1990/91 UEFA Kupası'nda Brondby).
- Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı dokuz karşılaşmada yedi gole doğrudan katkı sağlayan United orta sahası Juan Mata (2 gol & 5 asist), diğer 26 resi maçta sadece üç golde pay sahibi olabildi (1 gol & 2 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Romero; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Matić, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial
Kopenhag: Johansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; Kaufmann
EKSİKLER
Manchester United: Jones
Kopenhag: Santos, Sigurdsson, Fischer, Thomsen