Bilyoner ile maç önü: Manchester United - Kopenhag

DİKKAT ÇEKENLER

MUHTEMEL 11'LER

EKSİKLER

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Manchester United ile Başakşehir'i eleyen Kopenhag karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Manchester United ile Kopenhag, daha önce sadece 2006/07 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşmiş ve taraflar iç saha maçlarında birer galibiyet almıştı (İngiltere'de 3-0 & Danimarka'da 1-0).- Alex Ferguson'un takımdan ayrıldığı 2013'ten bu yana Avrupa kupalarında sadece bir kez yarı finale yükselen Manchester United, bunu en son başardığı 2016/17 Avrupa Ligi sezonunda şampiyon olmuştu.- Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı dokuz karşılaşmada yedi gole doğrudan katkı sağlayan United orta sahası Juan Mata (2 gol & 5 asist), diğer 26 resi maçta sadece üç golde pay sahibi olabildi (1 gol & 2 asist).Romero; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Matić, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; MartialJohansson; Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen; Stage, Zeca; Pep Biel, Wind, Falk; KaufmannJonesSantos, Sigurdsson, Fischer, Thomsen