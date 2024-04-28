Bilal Meşe: ''Ümraniye'de özgüven yerlerde!''

Milliyet Spor yazarı Bilal Meşe, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiyi köşesinde değerlendirdi.
İşte Bilal Meşe'nin o köşe yazısı;
''Fenerbahçe'nin zirvedeki konumu malum, yarışın içinde, biraz pamuk ipliğine bağlı olsa da şampiyonluk umudu yok değil. Ancak 10 kişi kalan Beşiktaş'ı yenerken bile zorlanıyorsa, kalan maçlarını varın siz düşünün!
Böylesi derbilerin skorunu önceden kestirmek çok zordur, biliyoruz. Ne var ki; Beşiktaş artık görünen köydür, kılavuza gerek yok! Ümraniye'de özgüven yerlerde. Sakatı, cezalısı, formsuzu o kadar çok ki, Serdar Topraktepe kendi yağıyla kavruluyor!
İlk yarıya bakın, 5 dakikalık uzatma dahil, 50 dakikalık ilk yarıda sadece Muçi ile rakip kaleyi yokladı, Livakoviç'i geçemedi! Fenerbahçe, Batshuayi ile golü bulurken, Szymanski ve Ferdi ile kaleyi bulan şutlar attı, Mert'e takıldı. Mert ne yapsın, Fenerbahçe öyle bir baskı kurdu ki, Kartal'a nefes aldırmadı. Stoperlerin de maşallahı var, golde piyasada yoktular!
Kartal'ın 12 milyon euroluk adamı Al Musrati geldiği günden bu yana ortalarda yok, bir de kızarıyorsun, arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun, rakibin galibiyetine davetiye çıkarıyorsun!
Hakem Volkan Bayarslan bileğe basmalarda çifte standart uyguladı, örneğin Necip'e sarıyı çektin, tamam, peki Fred'de neredeydin, gözüne perde mi indi?
İkinci yarı mı? Fenerbahçe bıraktığı yerden devam etti, ikiyi bulma adına baskıyı artırırken, Kartal ise 10 kişi olmasına karşın biraz olsun kıpırdandı. Kornerden gelen topu iyi yükselen Muleka kafayı çaktı, Livakoviç tokatladı. Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci 69'da sahne aldı, soluyla köşeyi gördü, farkı ikiye taşıdı.
Serdar Topraktepe'nin Chamberlain, Ghezzal ve Cenk Tosun hamleleri Kartal'ı prangadan çıkardı, nitekim 82'de Muleka'nın asistine Cenk golle yanıt verdi, farkı bire indirirken, Fenerbahçe'yi de strese soktu!
Derbinin özeti; kadrosu güçlü olan kazandı. Yoklarla ligi tamamlamaya çalışan Beşiktaş ise ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ile göz doldururken, Al Musrati'nin kulaklarını çınlatmak da bize kaldı!''
İşte Bilal Meşe'nin o köşe yazısı;
''Fenerbahçe'nin zirvedeki konumu malum, yarışın içinde, biraz pamuk ipliğine bağlı olsa da şampiyonluk umudu yok değil. Ancak 10 kişi kalan Beşiktaş'ı yenerken bile zorlanıyorsa, kalan maçlarını varın siz düşünün!
Böylesi derbilerin skorunu önceden kestirmek çok zordur, biliyoruz. Ne var ki; Beşiktaş artık görünen köydür, kılavuza gerek yok! Ümraniye'de özgüven yerlerde. Sakatı, cezalısı, formsuzu o kadar çok ki, Serdar Topraktepe kendi yağıyla kavruluyor!
İlk yarıya bakın, 5 dakikalık uzatma dahil, 50 dakikalık ilk yarıda sadece Muçi ile rakip kaleyi yokladı, Livakoviç'i geçemedi! Fenerbahçe, Batshuayi ile golü bulurken, Szymanski ve Ferdi ile kaleyi bulan şutlar attı, Mert'e takıldı. Mert ne yapsın, Fenerbahçe öyle bir baskı kurdu ki, Kartal'a nefes aldırmadı. Stoperlerin de maşallahı var, golde piyasada yoktular!
Kartal'ın 12 milyon euroluk adamı Al Musrati geldiği günden bu yana ortalarda yok, bir de kızarıyorsun, arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun, rakibin galibiyetine davetiye çıkarıyorsun!
Hakem Volkan Bayarslan bileğe basmalarda çifte standart uyguladı, örneğin Necip'e sarıyı çektin, tamam, peki Fred'de neredeydin, gözüne perde mi indi?
İkinci yarı mı? Fenerbahçe bıraktığı yerden devam etti, ikiyi bulma adına baskıyı artırırken, Kartal ise 10 kişi olmasına karşın biraz olsun kıpırdandı. Kornerden gelen topu iyi yükselen Muleka kafayı çaktı, Livakoviç tokatladı. Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci 69'da sahne aldı, soluyla köşeyi gördü, farkı ikiye taşıdı.
Serdar Topraktepe'nin Chamberlain, Ghezzal ve Cenk Tosun hamleleri Kartal'ı prangadan çıkardı, nitekim 82'de Muleka'nın asistine Cenk golle yanıt verdi, farkı bire indirirken, Fenerbahçe'yi de strese soktu!
Derbinin özeti; kadrosu güçlü olan kazandı. Yoklarla ligi tamamlamaya çalışan Beşiktaş ise ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ile göz doldururken, Al Musrati'nin kulaklarını çınlatmak da bize kaldı!''
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