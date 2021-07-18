Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı

Washington'da beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla vurulması panik yarattı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Beyzbol maçı sırasında silahlı saldırı
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18 Temmuz 2021 19:24
ABD'nin Washington şehrinde, beyzbol maçı sırasında stadyumun dış bölgesinde 3 kişinin silahla yaralandığı olay, büyük paniğe neden oldu.

Başkentteki Ulusal Park Stadyumu'nda oynanan beyzbol maçında dışarıda duyulan silah sesleri korkuttu.

Sahadaki oyuncular oyunu bırakıp soyunma odalarına koşarken, tribünlerdeki seyirciler ise kendilerini dışarıya atmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulduğu stadyum dışındaki noktaya ulaşan polis, olay yerinde 1'i kadın, 3 kişiyi yaralı olarak bulduğunu açıkladı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın soruşturulduğu bilgisi paylaşıldı.

 


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