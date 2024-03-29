Beverley, 3-4 ay oynamama riskiyle karşı karşıya!

Milwaukee Bucks guardı Patrick Beverley'in bileğindeki sakatlık nedeniyle 3-4 ay parkelerden uzak kalabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Beverley, 3-4 ay oynamama riskiyle karşı karşıya!
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29 Mart 2024 12:50
Milwaukee Bucks guardı Patrick Beverley'in bileğindeki sakatlık nedeniyle 3-4 ay parkelerden uzak kalabileceği bildirildi.

Beverley'nin sağ bileğinden ameliyat olmayı tercih ettiği takdirde, muhtemelen üç ila dört ay gibi uzun bir süre parkelerden uzak kalabileceği açıklandı.

An itibariyle Bucks, Beverley'in sakatlığı veya tedavi planlarıyla ilgili herhangi bir ayrıntıyı resmi olarak açıklamamış olsa da, tecrübeli oyuncu 'The Pat Bev Pod' isimli kendi podcast'inde sakatlığı ve ameliyat gerekliliğini bizzat açıkladı.

Bucks'la oynadığı 19 maçta Beverley, maç başına 5.1 sayı, 2.9 ribaund ve 2.2 asistle katkıda bulunurken, benchten 19.6 dakika ortalamayla oynuyordu.

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