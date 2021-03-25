Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor.



Ülke puanı olarak 18. sıraya kadar gerileyen Türkiye'de Süper Lig şampiyonu yeni sezonda son kez Devler Ligi'ne doğrudan katılabilecek.



Beşiktaş da sezon sonunda mutlu sona ulaşıp son bileti kapmak istiyor. Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar bir yandan da kadro planlaması için çalışmalara başladı.



BU SEZON DEVRE ARASI ALINAMADI



Devre arasında da kadrosuna katmak istediği süper golcü için harekete geçen Beşiktaş, istediği yanıtı alamayınca sezon sonu için transferi bitirme kararı aldı.



Geçtiğimiz sezon 25 maçta 27 gol atarak takımına şampiyonluğu getiren isim için Devler Ligi kozu kullanılacak. Trabzonspor'un da listesinde olan golcü futbolcunun Şampiyonlar Ligi kozuyla kadroya dahil edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Kulüp kariyerinde 165 resmi maçta forma giyen Danimarkalı forvet, rakip fileleri 58 kez havalandırırken, 26 da asist yaptı. 84 gole direkt katkı yapan Janker'in, Bodo Glimt ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona eriyor.



