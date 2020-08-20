Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile birlikte yer alacak kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Belçika ekibi, Anderlecht'in temmuz ayında kadrosuna katığı Timon Wellenreuther için kiralama girişimleri olduğu öğrenildi.
Anderlecht'in birinci kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in başarılı performansı nedeniyle kulübün, Alman Wellenreuther'i Beşiktaş'a verebileceği ifade edildi.
Belçika ekibi, Anderlecht'in temmuz ayında kadrosuna katığı Timon Wellenreuther için kiralama girişimleri olduğu öğrenildi.
Anderlecht'in birinci kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in başarılı performansı nedeniyle kulübün, Alman Wellenreuther'i Beşiktaş'a verebileceği ifade edildi.