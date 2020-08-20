Beşiktaş'tan kaleye Timon Wellenreuther hamlesi!

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılar'ın Anderlecht forması giyen Timon Wellenreuther için kiralama girişimi olduğu ortaya çıktı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'tan kaleye Timon Wellenreuther hamlesi!
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20 Ağustos 2020 09:07
Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile birlikte yer alacak kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Belçika ekibi, Anderlecht'in temmuz ayında kadrosuna katığı Timon Wellenreuther için kiralama girişimleri olduğu öğrenildi.

Anderlecht'in birinci kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in başarılı performansı nedeniyle kulübün, Alman Wellenreuther'i Beşiktaş'a verebileceği ifade edildi.

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