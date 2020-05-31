'Beşiktaş'ta taraftar beni seviyordu ama gönderildim'

2002-2003 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve sadece 11 maçta görev alan Brezilyalı Amaral, ülkesinde verdiği röportajda Türkiye günlerine değindi.Beşiktaş taraftarlarının kendisini sevdiğini belirten Amaral, "." dedi.Lucescu ile anlaşamadığını belirten eski oyuncu, "" diye konuştu.Amaral, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ülkesine döndü ve Gremio forması giydi, ardından Katar, Polonya, Avustralya ve Endonezya maceraları da oldu.